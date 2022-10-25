Bakan Akar ateş püskürdü! ''Alçakça iftira!''

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın PKK’lılara karşı “kimyasal silah” kullandığı yönündeki iddialara sert tepki verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik "kimyasal silah" iddialarının sorulması üzerine Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Bu tür iftiraların neden atıldığı” sorusunun üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bunu o iftiraları atanlara sorun. Aslında maksatları, niyetleri ortada; Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar. Özellikle yurt dışında bir algı oluşturmaya yönelik 'çamur at izi kalsın' anlayışından hareketle, ne ahlaki, ne hukuki, ne insani değerlere uymayacak söylemlerde bulunuyorlar, iftira atıyorlar. Bunların kabul edilmesi asla söz konusu değil. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Biz uluslararası hukuk ötesinde, uygulamalar yapıyoruz."

"ALÇAKÇA BİR İFTİRA"

Söz konusu iddiaları “alçakça bir iftira" olarak nitelendiren Bakan Akar, "Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Kimyasal silah kullanımının asla söz konusu olmadığını bir kez daha yineleyen Akar, "Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım. Buna müsaade etmemeleri lazım. Şu ana kadar da siyasi partiler, kuruluşlar ciddi şekilde bu iddiaları lanetlediler" ifadelerini kullandı.