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Bakan Akar açıkladı: Son 24 saat içinde 22 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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TIMETURK / GÜNDEM / Bakan Akar açıkladı: Son 24 saat içinde 22 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakan Akar açıkladı: Son 24 saat içinde 22 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

2 Saat Önce
2021-08-15 10:29:27
Bakan Akar açıkladı: Son 24 saat içinde 22 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledikten sonra açıklamalarda bulundu.

Akar, "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. İran hududunda her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz" dedi.

Türkiye'yi vuran sel felaketine de değinen Akar, "Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur kalan vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz yola çıktı" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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