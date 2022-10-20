Bakan Akar: ABD, Yunanistan’da Rusya’ya karşı lojistik merkezi kurduğunu söylüyor

Dedeağaç’ı ABD üssüne çeviren silahlanma faaliyetlerine ilişkin konuşan Milli Savunma Bakanı Akar: Eskiden 5 olan üs sayısını 9’a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan biri. Buraya lojistik merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya’ya karşı olduğunu belirtiyorlar.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Yunanistan'da artan ABD üslerinin sayısını değerlendiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Eskiden 5 olan üs sayısını 9'a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan biri. Buraya lojistik merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya'ya karşı olduğunu belirtiyorlar” dedi.

Ateş Serbest 2022 Tatbikatı'nı izlemek üzere bir grup gazeteci Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı bölgeye, Polatlı'ya davet edildi. Hürriyet'ten Hande Fırat'ın sorularını cevaplayan Bakan Hulusi Akar, ABD'nin Yunanistan'da neden üs sayısını artırdığına ilişkin ABD tarafının tezlerini aktardı.

Hande Fırat, şunları kaydetti:

Milli Savunma Bakanı Akar'a, ABD'nin Yunanistan'da üs sayısını artırmasının nedenlerini, özellikle de tartışmalara neden olan Dedeağaç'taki yapılanları sorduk. Bununla birlikte ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in yaptığı açıklamada “İki NATO ülkesine de eşit konumdayız” mesajını da hatırlattık.

DEDEAĞAÇ'TA LNG DEPOSU KURACAKLARINI SÖYLEDİLER

Bakan Akar'ın bu konudaki yanıtı şu oldu:

- “Bizim Amerikalılarla 1980'de imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmamız var. 1990'da Yunanlılar da benzer bir anlaşma yapıyorlar ve 2020'de bunu yeniliyorlar.

- Eskiden 5 olan üs sayısını 9'a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan biri. Buraya lojistik merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya'ya karşı olduğunu belirtiyorlar.

- Ayrıca Rus gazına bağımlılığı azaltmak için buraya LNG deposu da kuracaklarını ve buradan Avrupa'ya gaz sağlayabileceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki savunma ve güvenlik, tedbir ve takip meselesidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

F-16'LAR GELECEK Mİ?

- Türkiye'nin çaresiz olmadığına dikkat çeken Akar, “Bizim Hava Kuvvetlerimiz'de bir F-16 kültürü var. O nedenle öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedarik faaliyetimizi yürütmektir” dedi.