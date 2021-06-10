Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü

MSB'den yapılan açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü. NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.' ifadeleri kullanıldı.