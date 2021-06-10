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Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü

MSB'den yapılan açıklamada, 'Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin telefonla görüştü. NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.' ifadeleri kullanıldı.

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10.06.2021 23:25:42
Bakan Akar ABD’li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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