Bakan Akar, 5 yıllık operasyon sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk milletinin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda kahramanca çarpışmaktan, canını feda etmekten çekinmediğini belirten Akar, vatanın en kutsal emanet olduğuna işaret etti. Bakan Akar, "vatan", "şehitlik" ve "gazilik" kavramlarının Türk milletinin nazarında derin anlamlar taşıdığını söyledi.

Şehit ve gazilerin de vatan, millet, bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri, Türk kahramanlığının ve fedakarlığının gurur timsali, Türk ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilham kaynağı olduğunun altını çizen Akar, şehitlerle gazilerin milli varlığın güvencesi, birlik, bütünlük ve kardeşliğin temel taşları olduğunu kaydetti.

"Kaçacak, sığınacak inleri kalmadı"

Bakan Hulusi Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemize yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz. Artık terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ettiğimizi herkes görüyor. Bu alçakların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor, bu hainleri etkisiz hale getirmek için ne gerekiyorsa onları yaptı, yapmaya devam ediyor. 24 Temmuz 2015'ten itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacaktır."

Mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bildiren Akar, operasyonların icra edilmeye devam ettiğini ifade etti.

Akar, terörü bitirmekte, Türk milletini bu beladan kurtarmakta kararlı olduklarını, bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini vurguladı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.