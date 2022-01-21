Bakan Akar: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afrin merkezine yapılan ve sivil insanların hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Akar, “Bu alçak saldırıdan sonra ilgili birlik komutanlıkları karşı operasyonları başlattı. Bilinen hedefleri yoğun şekilde ateş altına alarak şu ana kadar 18 teröristi etkisiz hale getirdiler. Operasyonlarımız devam ediyor, önümüzdeki saatlerde bu sayının artmasını bekliyoruz” dedi.

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