Bakan açıkladı: Aşıda yaş sınırı 25’e indi: İşte randevu açılma tarihi

Saplık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşı yaş sınırının 25'e düştüğünü açıkladı. Gençlere de çağrıda bulunan Koca, aşı olmamış büyüklerinizi ikna edin dedi. İşte detaylar...

Haziran ayından itibaren normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ülkemizdeki Covid-19 aşılama çalışmaları da hız kazandı. İlk etapta belirli kişi ve gruplara uygulanan aşılardaki öncelik sırası kademeli olarak kaldırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üç gün önce aşı yaş sınırının 30'a indiğini duyurmuştu, aradan bir hafta geçmeden bu limitin 25'e düştüğünü açıkladı. Şuanda Türkiye'de Pfizer-BioNTech ve Sinovac aktif olarak kullanılan aşılar arasında gözlemleniyor. Bakan Koca gençlere önemli çağrılarda bulunurken, vatandaşların ise ne zaman randevu alacağı hakkında bir bilgi verdi.

Çarşamba günü randevu alabilirsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, 23 Haziran Çarşamba gününden itibaren 25 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar Covid-19 aşısı için randevu alabilecekler. Gençlere ise daha aşı olmamış yada düşünmekte olan büyüklerini ikna etme çağrısında bulundu. Koca, "Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de aşılama çalışmaları ilk olarak 13 Ocak 2021'de Sinovac aşısıyla başladı. İlk aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmuştu. 14 Ocak'tan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşılama süreci başladı. Aşılamada gruplar 4'e ayrılıyor. 1A grubunda sağlıkçılar yer alırken; 1B grubunda ise yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile çalışanları bulunuyor. 1C grubunda da 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması öngörülüyor.

2. doz aşı olanların sayısı 15 milyon

Sağlık Bakanlığından açıklanan verilere göre Türkiye toplam 43 milyon doz aşı vuruldu. 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 28 milyon iken, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısıda 15 milyon olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki günlerde tüm vatandaşların ikinci doz aşılarını tamamlamasıyla Türkiye genelindeki toplumsal bağışıklık oranının da artması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.