DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cold brew nasıl hazırlanır?
Çayı tavada kavurarak dumanını çıkartırsanız...
Kılıçdaroğlu bankaların adını verdi: O gece 19,1 milyar dolar satış yapıldı
2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satıldı
Canlandırıcı doğal saç kremi nasıl hazırlanır?
Save The Children: Myanmar'da öldürülenler arasında 2 personelimiz var
Fren yerine gaza bastı; 11 yaralı
Kıyır kıyır kurabiyeler hazırlamak için...
Gaziantep'te pitbull saldırısı; 2 kişi daha tutuklandı
Mehmet Şef kime kaşık attı? Mehmet Şef kimin tabağına kaşık attı?
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
AK Partili Elitaş'tan 'kripto para' açıklaması
Asiye’nin tedavisinde yeni gelişme
Necmettin Batırel kimdir? Ekonomist Necmettin Batırel kaç yaşında?

TIMETURK / GÜNDEM / Bahçelievler HDP binasında gerginlik; Valilikten açıklama

Bahçelievler HDP binasında gerginlik; Valilikten açıklama

Bahçelievler'de HDP binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli gözaltına alındı

2 Saat Önce
2021-12-28 17:39:29
Bahçelievler HDP binasında gerginlik; Valilikten açıklama

Bahçelievler'de HDP ilçe binasına kurusıkı tabancayla giren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Türk Telekom

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda, HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir kişinin ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu kaçarak binayı terk ettiğinin bildirildiği kaydedildi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin M.E.S isimli şüpheliyi gözaltına aldığı ve 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. AA Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş