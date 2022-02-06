Bahçeli: Türkiye'de dezavantajlı bir kesim yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında değerlendirme toplantısı yapıyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Yolumuz çetin, yükümüz ağır olsa da inanç ve irademizin kudretiyle mütecaviz dayatmaları yerle yeksan ediyoruz. Başarmanın haricinde bir seçeneğimiz olmadığını biliyoruz. Bizim başarmamız istikbalimiz ve tam bağımsızlığımızla ilgilidir. Türkiye kurulan tuzakları birlik ve beraberliğiyle, Cumhur İttifakı'nın iradesiyle yıkmaktadır.

Parti kampımızda farklı alanlardaki parti çalışmalarımız, bilimsel çalışmalar, seçim kanunundaki değişiklikler, MYK üyelerimizin geniş bir şekilde bilgilenmesi de sağlanmıştır. Bu konularda Dışişleri Bakan Yardımcımıza da teşekkür ediyorum.

Heyecanımız her geçen gün artacaktır. Vatanımızın her yerine ulaşılmış, gönül kapıları çalınmıştır. Hamdolsun beklediğimiz sonuç alınmış, samimiyetle çıktığımız yol bizi bu sonuca ulaştırmıştır. İl il Anadolu temasıyla 81 ilimizin tamamında vatandaşlarımızla birebir temas kurulmuştur.

Durmayacak, beklemeyecek ve yorgunluk emaresi göstermeyeceğiz. En son seçimlerde CHP'nin sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan bölgelerde bu partinin gerçek yüzünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacak, milletimizi aydınlatacağız. Temamızı bu defa Adım Adım 2023 olarak belirlemiş bulunmaktayız.

CHP aziz Atatürk'le yollarını ayırmış, siyasi yıkım müteahhitidir. Eylem ve emelleri ile bunu defalarca ispat ve tescil etmiştir. CHP, HDP ve zilletinin diğer ittifakları emperyalizmin mızrak ucudur. Küresel lobilerin içimize sızdırılmış saat ayarlı bombasıdır.

"CHP MİLLİ AHLAKA EL KALDIRMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı'nın üzerinde fotoğrafının bulunduğu bir afiş bulunmaktadır. Afişteki ibareler şu şekilde, 'Etnik köken, inanç, cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak' denilmekte.

Türkiye'de dezavantajlı bir kesim yoktur. Bu bölücülüktür. İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır. Engellilik dezavantaj değildir saptırmadır. Cinsel yönelimden dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını söylemek ahlak ve maneviyatımıza atılmış kara bir lekedir. Kılıçdaroğlu, Müslüman Türk milletinin itibarı, itikadı ve ihtişamıyla hesaplaşmaya nasıl cüret edebilmiştir?

Milletleri ayakta tutan en önemli unsur ahlaktır. O bozuldu mu yıkım kaçınılmaz hale gelir. CHP, milli ahlaka el kaldırmıştır. Bu gerçekleri milletimiz tüm çıplaklığıyla anlatacağız ve inanıyorum ki başaracağız.

"DIŞARIDAN MEDET UMMAKTADIRLAR"

İstanbul Belediye Başkanı ile CHP Genel Başkanı birbirini rakip gördüğü için tesirsiz hale getirmenin peşindedir. Dışarıdan medet ummaktadırlar. CHP tuzak ve tertiplerin kutup başıdır. Balık restoranı konusunda da birbirlerini yalanlamışlar ve Kılıçdaroğlu yemekten haberi olduğunu söylerken İmamoğlu Genel Başkanı'nın hilafına konuşmuştur.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİDİR"

Türkiye'nin geleceği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir ve erken seçim yoktur. Cumhur İttifakı Türkiye'nin medeniyet ve muassır yüzüdür. Yaşanmış Türk İslam asırlarının çağımızdaki şah damarı ve söken şafağıdır. .