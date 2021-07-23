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Bahçeli'nin Danışmanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Hadsiz Habertürk haddini bilmelidir

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın 'Cumhur İttifakı'na yönelik aşırı bir kin, nefret ve öfke nöbetinde olduğunu' ileri sürdü. Çiçek, 'Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir' dedi.

2 Saat Önce
2021-07-23 14:56:46
Bahçeli'nin Danışmanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Hadsiz Habertürk haddini bilmelidir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Fatih Altaylı'nın kimden fonlandığına iyi bakmak lazımdır. Çünkü Habertürk'ü hadsiz, pervasız hale getirenlerin başında o vardır" ifadesini kullanan Çiçek, şöyle devam etti:

"Cumhur ittifakına yönelik aşırı bir kin, nefret, öfke nöbetindedir. Hadsiz Habertürk haddini bilmeli ve bunun bu nöbetini bitirmelidir."

Ekran Resmi 2021-07-23 14.56.38

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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