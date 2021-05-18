Bahçeli: 'Kürecik'i de, İncirlik'i de boşaltalım, onlardan korkan en az onlar gibi olsun'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Kudüs'e BM veya İslam ülkelerinin katılımıyla koruyucu güç planlanmıyorsa tarihin sesine kulak verilmeli, medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir.' dedi.

"Onlardan korkan en az onlar gibi olsun"

Bahçeli, Kudüs'e BM veya İslam ülkelerinin katılımıyla teşekkül edecek bir koruyucu güç planlanmıyorsa tarihin sesine kulak verilmesi ve medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milletinin yeni bir nöbet için devreye girmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim, gücümüzün yettiği yere kadar girelim, nihai olarak akan kanı durduralım; huzur, istikrar ve güvenliği el birliğiyle, güç birliğiyle temin edelim. Kudüs'ün her karışında izimiz ve eserlerimiz vardır. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs'ü biliriz. Şayet ABD bunun önünde engelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım, Kürecik'i de, İncirlik'i de boşaltalım. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun.

Bizim ilhamımız Iğdırlı Hasan Onbaşıdır. Bizim irade kaynağımız Kudüs'e damga vurmuş, çehresini değiştirmiş 400 yıllık hükümran mazimizdir. Yeryüzünde Haremi Şerif'in statüsünü bozacak bir güç yoktur. Hiç kimse olmasa bile Allah'ın görünmez orduları vardır. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizim hedefimiz hakka, hakikate ve hakkaniyete sahip çıkıp şeytanları taşa tutmaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.