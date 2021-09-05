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Bahçeli izin verdi, kanser hastası komedyen taklidini yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taklidini yapan kişi ile görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. Kanser hastası komedyen standupçı Yunus Yuva'nın Bahçeli'nin izni ile taklidini yaptığı ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2021-09-05 18:31:07
Bahçeli izin verdi, kanser hastası komedyen taklidini yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin görüntüleri Twitter'dan yer aldı. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüde Bahçeli'nin yanında taklidini yapan kişinin komedyen standupçı Yunus Yuva olduğu öğrenildi.

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Yuva, Bahçeli'nin yanında "MHP olarak, biz kuru ekmekle kuru soğan yemesini de biliriz. Yeter ki onurlu yaşayalım, yeter ki tam bağımsız yaşayalım. Bugün kaybettiysek yarın buluruz. Bugün az yediysek yarın tıka basa doyarız. Fakat vatanın telafisi yoktur, başka Türkiye'de yoktur" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin sesiyle taklidini yapan Yuva'nın kanser hastası olduğu ortaya çıktı. Bahçeli, yaklaşık 2,5 yıldır kanser tedavisi gören Yuva'ya moral amacıyla taklidini yapmasına izin verdiği ortaya çıktı.

DALGA GEÇENLERE TEPKİ

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Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, videoyu paylaşıp dalga geçenlere tepki gösterdi. Çiçek, "Sayın Liderimizin yanında taklit yaptığı için bazı sosyal medya sayfalarında dalga geçilen bu kişi 'Stand-Up, Showmen, komedyen' sanatını icra eden Yunus Yuva isimli Ülküdaşımızdır. Kendisi uzun süredir kanser tedavisi görmektedir. Genel Başkanımızın yüksek toleransı ile gerçekleşen bu gösteri için kendi zihin bozukluğunuzla boşuna yorum yapmayın. Gerçi siz 'Devlet Bahçeli'ye aşı yapan hemşireyi dövdüler' senaryosuna bile inanan beyni sulanmışlarsınız. Size 'Bol bol kocaman yalan söyleyin, yalanı tekrar tekrar söyleyin' diyen göstericiler lazım değil mi? Yunus Yuva isimli Ülküdaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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