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Bahçeli: Felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin nice badireleri aştığını belirterek, 'Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim.' ifadelerini kullandı.

7 Saat Önce
2021-08-08 14:51:18
Bahçeli: Felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin nice badireleri aştığını belirterek, "Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit yolunda yaşanan kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını, iki gün önce de Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan otobüs kazasında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30 kişinin de yaralandığını anımsattı.

Bahçeli, "Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız.

Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir.

Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim."

Otobüs kazalarında ve orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altındakilere şifa dileyen Bahçeli paylaşımında, "Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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