Bahçeli: Faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli, isim vermeden Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine sert tepki gösterdi. 'Müfteri diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih'in şanının izi bulunamaz' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesini isim vermeden eleştirdi.

Bahçeli, "Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır" dedi.

Benzetmeyi "fitnecilik" olarak tanımlayan Bahçeli, "Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih'in şanının izi bulunamaz" açıklamasını yaptı.

Devlet Bahçeli, İdlib'de şehit olan iki asker için de başsağlığı diledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.