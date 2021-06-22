Bahçeli: ‘Deniz Poyraz PKK’nın milis işbirlikçisidir’

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, HDP'nin kapatılması davasının kabulüyle ilgili olarak, 'Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir' ifadelerini kullandı. Bahçeli, HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırı hakkında, 'Provokasyon olarak değerlendirilmelidir. Önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü aydınlatılmalıdır' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar:

"KILIÇDAROĞLU 'DOST' DESİN KIVRANSIN, BİZ 'MİLLET' DİYECEĞİZ"

Bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetle iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır. Kılıçdaroğlu dost desin kıvransın, biz millet diyeceğiz, Türkiye diyeceğiz.

Türkiye üzerinde oyun kuranların, yine bölücülük üzerinden yürüdükleri, ihanete teşne olan azınlığın ağızlarına bal diye zehir sürerek devşirdikleri net olarak görüşmüştür. HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir. Adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Artık seçenek kalmamıştır, ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kazıya kazıya kökünden atacak.

Türkiye üzerinde oyun kuranların, yine bölücülük üzerinden yürüdükleri, ihanete teşne olan azınlığın ağızlarına bal diye zehir sürerek devşirdikleri net olarak görüşmüştür. HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin davanın ilkini reddedip ikincisini kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit vericidir. Adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Artık seçenek kalmamıştır, ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kökünden kazıyacak.

‘HDP PARTİ MERTİ DEĞİLDİR'

Kılıçdaroğlu, "demokrasilerde parti kapatmak yanlış" diyor. Kuşkusuz halt ediyor, bölücülüğün avukatlığına utanmadan soyunuyor. HDP parti marti değildir. Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez. HDP'nin Türk demokrasisine biçilmiş kefen, döşenmiş mayındır. HDP, kapatılmalıdır. Boğaza nazır şatafatlı mekanlarda, sıcak kum üzerinde magazinleşmiş hayatlarının derinliğine sinmiş, demlene demlene demokrasi edebiyatı yapanlara dünya çok güzeldir. Lüks otellerin lobilerinde, "bu kadar oy alan parti kapatılır mı" ahkamı kesenlerin yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarındadır.

"İZMİR İL BİNASINA SALDIRIDA DERİN PKK'NIN VE YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN PARMAĞI VAR MIDIR?"

İzmir HDP il binasına saldırı da süreci başka bir yere taşımıştır. İfade tutanağı analiz edildiğinde tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Lütfen dikkat buyurunuz, öyle bir gün seçilmiştir ki, binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Planlı bir toplantı da iptal edilmiştir. Suruç katliamında olduğu gibi HDP'liler araziye uymuşlardır. Ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine, yardım amacıyla kızı gelmiştir. Deniz Poyraz'ın yarım bıraktığı çay ve domates zeytin propaganda olarak kullanılmıştır. Katilin bozkurt işareti fotoğrafı hazır bekletiliyormuş gibi servis edilmiştir. Bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Derin PKK'nın, yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı var mıdır? HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı'nı suçlamak üzere bina edilen cinayetin önü arkası, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır. Biz bu cinayeti reddediyoruz, katile en ağır cezayı istiyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun aklı başında mıdır? Haydut devlet nedir. Hangi cüretle böyle konuşabilmiştir?

"DENİZ POYRAZ PKK'NIN KIRSAL KATILIM SORUMLUSU, MİLİS İŞBİRLİKÇİSİDİR"

Deniz Poyraz PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, yalnız görünen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan terörist demektir. Bu işbirlikçinin babası ise, duyan herkesi şoke eden açıklamalarda bulunmuş, canlı bomba gibi patlamıştır, "Deniz benim denizim değil, kürdistanın denizidir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Allah gerillaya güç versin, kuvvet versin" demiştir.

"AYBÜKE ÖĞRETMENİMİZ ŞEHİT EDİLİRKEN HİÇ SESİNİZ ÇIKMIŞ MIYDI?"

Biz dağlarca bir aslan biliriz. O da şerefli Türk askeridir. PKK'nın milis işbirlikçilerine mağdur muamelesine yapanlara sesleniyorum. Aybüke öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz? Hiç sesiniz çıkmış mıydı?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.