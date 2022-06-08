Bahçeli'den Topal Osman için itibar iadesi teklifi

MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın imzasını taşıyan 4 maddelik yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin gerekçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı Topal Osman Ağa'nın, 27 Mart 1923 tarihinde Ankara'da aniden ortadan kaybolan Milletvekili Ali Şükrü Bey'in ölümünden sorumlu tutulduğu ve 1 Nisan 1923 gecesi Çankaya'da Papazın Bağı mevkisinde öldürülerek taprağa verildiği belirtildi. Daha sonra TBMM'nin 2 Nisan 1923 tarihli ve 370 sayılı kararıyla Topal Osman Ağa'nın naaşının gömüldüğü yerden çıkarılıp Meclis kapısı önünde asılarak teşhir edildiği ifade edildi.

Gerekçede, devlet ve millet uğruna fedakarca bir mücadele ortaya koyan Topal Osman Ağa'nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine emsalsiz katkılar sunduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"Giresun'un bu yiğit evladının, Gazi Meclisin varlığı ve Milli Mücadelenin zafere ulaşması için sergilemiş olduğu büyük fedakarlık, tarih huzurunda apaçık ortadayken ve vicdanlarda sonsuza dek yaşayacak bir hakikat olarak durmaktayken, ispat vesikaları bağımsız bir mahkeme huzurunda değerlendirilmeksizin katil olarak ilan edilmesi hakkaniyete, gerçeklere ve yüreklerinde Topal Osman Ağa sevgisini yaşatan millet evlatlarının vicdani kanaatlerine uygun değildir. Elbette ki, bir mahkeme kararı yerine asla geçmeyecek olan Meclis kararı gerçekleri değiştirecek bir vesika hükmünde olmamakla birlikte, Milli Mücadelenin yiğit kahramanı ve Türk milletinin fedakar evladı Topal Osman Ağa'nın itibarı üzerine gölge düşüren bir tarihi vesika olarak arşivlerde durmaktadır...

Kaldı ki; ömrünü varlığına vakfettiği Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen emirle, kabri Giresun Kalesi'nde bulunan Anıt Mezara taşınmak suretiyle, kendisine duyulan muhabbet ve itibarına duyulan özen kurucu irade tarafından bizzat ilan edilmiştir. Türk istiklali ve ikbali için kısa ömrüne asırları aşan fedakarlıklar nakşeden Türk evladı Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iadesi ve hakkındaki Meclis kararının işbu kanunla kaldırılması, ömrünü adadığı bağımsızlık sevdasının tecellisi olan Gazi Meclis'in asli görevi, tarihi yükümlülüğü ve tarihe olan vicdan borcunun bir gereğidir. Bu nedenle; bu kanun teklifinin kabulüyle, Türk milletinin vicdanında itibarını hiçbir zaman yitirmemiş olan Topal Osman Ağa'nın; hukuken itibarının sağlanması ve hakkında mevcut bulunan ve hakikatle örtüşmeyen Meclis Kararının da kaldırılması amaçlanmıştır." DHA .