DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Rusya ve Putin'e destek açıklaması!
AFAD'dan son durum açıklaması
Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz
Bahçeli’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması
Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim son bölüm izle
Misafirliğe gittiği evde vurularak öldürüldü
EPGİS'ten akaryakıt istasyonlarına uyarı
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Yarınımızın güvencesi gençlerimize inanıyoruz
Zelenskiy Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsünü açtı
ATO'dan üyelere KOSGEB çağrısı
Albaraka Türk, 'Yılın En İtibarlı Katılım Bankası Ödülü'nün sahibi oldu
Balıkesir'de 4,7 büyüklüğünde deprem
Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı
Maske Kimsin Sen Ayna kim çıktı? Maske Kimsin Sen kim elendi?

TIMETURK / GÜNDEM / Bahçeli’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması

Bahçeli’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir televizyon programında kullandığı sözleri hakkında açıklama yaptı.

29 Dakika Önce
2022-01-22 23:41:49
Bahçeli’den ‘Sedef Kabaş’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum" dedi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür. Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkum edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur" ifadelerini kullandı.

'HERKES YARGI KARARINI BEKLEMEK DURUMUNDADIR'

Demokrasinin saygı ve tahammül sistemi olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş