Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Diyarbakır'da çok aşırı vaatlerde bulundu

MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamaları:

(Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları) Sayın Cumhurbaşkanımız iki ülke arasında hassas ve titiz davranmıştır. Savaşın sonlandırılması ve iki ülke arasındaki barışın temininde Türkiye'nin bir adım atmış olmasını sağlamıştır. Bu çerçevede telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya'da barış yolunda adım atılmıştır. Burada önemli olan iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya gelmelerinin yanında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olması ile neredeyse Türkiye'ye hakemlik tanıyan bir diplomatik üslup hayata geçirilmiştir. Bu toplantı başarılı olmuştur.

Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedemiyor. Bazı manşetler barış gerçekleşmedi, barış hayata geçmedi şeklinde olumsuz ifadelerle gelişebilecek bir umudu söndürmeye gayret göstermişlerdir. Diplomatik başarıyı takdir etmek lazım.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

(The Economist'in Kılıçdaroğlu kapağı) MHP'nin Genel Başkanı imzasız bildirilere, imzasız makalelere, sahipsiz sözlere aldırış etmez. Gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım.

(Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti) Yanlış bir zamanlama olmuştur. Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. CHP Genel Başkanı, yüksek sesle, bana her türlü sorabilirsiniz, burada her şeyi konuşabilirim demiştir. Ben de 5 soru sordum. Bunların cevabını önce 6'lı masa sonra Türk Milleti'ne anlatsın, ondan sonra da vakit bulabiliyorsa dünya barışının nasıl gerçekleşeceğine değinmiş olsun.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Yaptırım doğru bir yaklaşım değil. Ekonomik imkanlarla savaşa girmeden savaşın öncülüğüne talip olmak, çatışmanın yoğunlaşmasına fırsat veren yaklaşımlara dikkat etmemek lazımdır. Bu konuda ABD kendisine çeki düzen vermelidir. .