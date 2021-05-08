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Bahçeli'den İsrail'e tepki: 'Planlı barbarlık'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum' açıklamasını yaptı.

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Google News - Timeturk
08.05.2021 14:39:32
Bahçeli'den İsrail'e tepki: 'Planlı barbarlık'

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından İsrail'e tepki gösterdi.

Bahçeli, bunun planlı bir barbarlık olduğunu söyleyerek, "İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık Ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur" sözlerine yer verdi.

"Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir"

Devlet Bahçeli, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer yanda Batı Şeria'da sürekli kamçılanan Yahudi yerleşimci terörü mazlumları evinden barkından çıkarmaktadır. Kudüs yaslıdır, Gazze hüzünlüdür, Batı Şeria gariptir, Filistin iki ateş arasındadır.

Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir.

Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, Miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar'dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük'ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs'ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız.

Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyoruz. Ve hesap gününü bekliyoruz."

Kadir Gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kadir Gecesi'yle ilgili de bir paylaşım yaptı.

"Ramazan ayında müşerref olduğumuz Kadir Gece'mizin, Allah'ın inayetiyle aziz milletimize, Türk-İslam alemine, tüm insanlığa musibetler karşısında metanet ve mukavemet gücü nasip etmesini diliyorum. Gecemiz mübarek, Leyle-i Kadir'imiz nice güzelliklere vesile olsun."

TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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