Bahçeli’den ‘Habertürk Tv İzlemiyorum’ paylaşımı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından “#HabertürkTvİzlemiyorum’” etiketi ile paylaşımda bulundu.

Habertürk TV ekranlarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa taslağı hakkında aleyhte ve tepki çeken ifadeler kullanılması parti çevresinde büyük tepkiye yol açtı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi?" diyerek, "Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" açıklamasında bulunmuştu.

MHP'nin anayasa yapımı ile ilgili çalışmasını duyurmasından sonra Habertürk ekranlarında yorumlanmasına bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, "TBMM'de temsil edilen ve maşeri vicdanı aksettiren MHP'nin kurumsal kimliğini, medya kuruluşu sıfatıyla hedef alamazsınız" dedi.

'Gazetecileri hedef alamazsınız'

MHP'ye ilk yanıt, Para Gündem programında sunucu Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti. Aydemir, "MHPGenel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" ifadeleriyle tepkisini dile getirmişti.

'Siz kimsiniz'

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHPve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nereden buluyorsunuz?" ifadeleriyle Habertürk'ü eleştirdi.

‘O üslupla mücadele etmemiz çok zor'

Ebru Baki ise, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" yanıtını verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de bugün Twitter'dan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Bahçeli'nin, "#HabertürkTvİzlemiyorum" paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Twitter kullanıcıları da aynı etiket ile paylaşım yaparak, Habertürk'e tepkisini gösterdi.

Ne olmuştu?

Ulvi Yönter dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, MHP'nin anayasa teklifi tartışması sırasında "karalama" yapıldığını öne sürmüş ve Ebru Baki'ye "her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" diyerek hakaret ifadeleri kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.