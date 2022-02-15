Bahçeli'den fatura çağrısı: Yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yüksek elektrik faturalarıyla ilgili olarak, "Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" dedi.

Bahçeli, bazı önerilerde de bulundu. "Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır" diyen Bahçeli, "Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a tekrar verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir" çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzak geleceği görebileceğimizin her zaman idrakinde olduk. Yeri geldi seferlere çıktık, yeri geldi gemileri yakıp ya yurdum, ya yokum anlayışıyla bekamız için her şeyi göze aldık. MHP, bir millet eseri, bir irade estetiğidir. MHP, siyaset kalitesiyle gıpta edilecek bir seviyededir.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Bu iki ülkenin çatışmaya girmesi büyük bir risktir, tehlikedir. Bu tür bir vahşete hiçbir ülke kalkışmamalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çıkacak savaşta en fazla mağdur olacak ülke Türkiye'dir. ABD Başkanı Biden'ın dünya savaşı ihtimalini telaffuz etmesi, Kovid salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.

ABD'den sonra İngiltere, Almanya, Belçika, İsveç, Filistin, vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılma çağrısını tekrarlamıştır. Savaşın bugün ya da yarın çıkmak ihtimalinden sürekli bahsedilmesi çatışmaların bahanesini oluşturmaktadır. ABD'nin yönetiminin güçlü istihbarat bilgilerini delil gösterip uluslararası toplumu diken üstünde tutan iddialarını doğru olup olmadığı kısa süre içinde açıklık kazanacak. Temennimiz barış, huzur ve istikrarda ilişkilerin yeni baştan inşa edilmesidir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmeli, Kırım'ın ilhakından vazgeçilmelidir. MHP, bu zorlu süreçte devletimizin ve hükümetimizin kararlılıkla yanındadır.

KDV İNDİRİMİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekmeğin karneye bağlandığı karanlık dönemler milli hafızalardan henüz çıkmamıştır. Fırsat düşkünleri para kazanmanın ayıbıyla lekelenmişlerdir. Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı iradeyi göstermemişlerdir. Bu nedenle, ekonomik özgürlüğün yanında ekonomik ahlak, adalet, güvenlik ve eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. 12 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız yeni kararları duyurmuştur. Buna göre temel gıdada yüzde 8'lik KDV, yüzde 1'e çekilmiştir. Dünden itibaren temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir. Vakit erdemli hareket etme vaktidir. Enflasyonla savaş geniş katılımla icra edilmelidir. Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir.

"EPDK TARİFE DÜZENLEMESİNİ YENİDEN ELE ALMALIDIR"

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Milletimiz neyden şikayet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Yüreğimiz milletle beraberdir. Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı bildiğimiz üzere çok fazla rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz, kuruluşlarımız da bu rahatsızlığa ortak olmuşlardır. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. CHP yönetiminin iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır.

"DENETİM YETKİSİ TEDAŞ'A TEKRAR VERİLMELİDİR"

Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince işletme harcamalarının EPDK tarafından o yıl harcama tutarı altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde zarar etmektedir. Bundan dolayı özel şirketler karlılık artırmak için yan yollara tevessül etmektedir. Bakımların zamanında yapılmaması, arızalara belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerin asıl sebepleri burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a tekrar verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektriğin üretiminden dağıtımına kadar her aşama hukuk sınırları içinde vatandaşımızın refahı gözetilerek takip edilmelidir.

KILIÇDAROĞLU'NA FATURA TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı'nı faturayı ödemezse sonucu bellidir, elektriği derhal kesilmelidir. HDP'nin öncelikle destek vermesi, kaotik ittifak anlayışını bir kez daha somutlaştırmıştır. Çıkışı protesto değil, provokasyondur. İstanbul'da su faturalarının zamanında ödenmesini istemeleri çelişkidir. Elbette Kılıçdaroğlu'nun karanlıkta kalmasını arzu edemeyiz. Biz onu düşünerek bir kampanya başlattık. Kılıçdaroğlu'na kandil göndermeleri talimatını vermiştim. Kılıçdaroğlu onca kandili nasıl muhafaza edecek, merak edeceğim. Kılıçdaroğlu, yak kandili, tak külahı, bak keyfine. Nasıl olsa tuzun kuru. Yeni adımlar atacağından vazgeçmişsin. Bilmelisin ki layık olduğun cevabı da hemen alırsın. Kılıçdaroğlu kandile yabancı değildir. Kandil'in karanlık telkini ile yolunu aydınlatma hevesine kapıldığı bilinmektedir.

6'LI MUHALEFET TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı adayları yok, geleceğe dair en ufak hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Sonunda da 12 Şubat akşamını 6 sandalyeli masa çerçevesinde, 6+1 formatında buluştular. Yeni bir şey söylemekten mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Eskiye dönme niyeti reforma değil, restorasyon çabasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet'in 3. evresinin cümle kapısıdır. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Yuvarlak masa olunca ayak gizli, o da HDP.

Cumhur İttifakı için genel geçer bir norm vardır, Türkiye normudur. Herkesin kendini eşit ve özgür vatandaş gördüğü demokratik bir Türkiye'yi kurmak istiyorlarmış. Bunu külahıma anlatsınlar. Türkiye zaten demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Bize göre herkes eşittir, Türkiye'dir. .