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Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

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Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP'ye sert tepki gösterdi. Bahçeli, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır' dedi.

2 Saat Önce
2021-10-28 15:35:28
Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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"Esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir"

Cumhuriyet'e giden yolları açan Türk milletinin, şimdi de terörü bitirme konusunda kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Mandacıların ve esarete hayranlık duyanların izinden yürüyenler terörle mücadeleye karşı gelen kimliksizlerdir.

Türkiye'nin haklı davasını karalamayı siyaset zannedenler Anadolu'ya kapanıp, zillet ve hıyanete sessiz kalınmasını, bölücülere tepkisiz durulmasını dayatan, bunu da demokrasi maskesiyle servis eden millet ve vatan muhalifleridir. Bunlar aynı zamanda Türkiye karşıtlarıdır."

"Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar Türkiye düşmanlarıyla aynı hizada"

Bahçeli'nin hedefinde, Suriye-Irak tezkeresine hayır oyu veren CHP de vardı, sert sözlerle tepki gösterdi:

"Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet'in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.

Geçmişte düşmana ganimet olmayan Türk milleti, terör ve bölücülükle önünü kesmeyi planlayan siyasi zillet lobisine de müstahak oldukları demokratik dersi mutlaka verecek, menfur emeller bir kez daha kursaklarda kalmaya mahkum olacaktır."

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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