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Bahçeli'den baraj puanı açıklaması

MHP lideri Bahçeli, YKS baraj puanlarının düşürülmesiyle ilgili teklifte bulundu

4 Saat Önce
2021-08-09 13:23:39
Bahçeli'den baraj puanı açıklaması

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MHP lideri Bahçeli, YKS baraj puanlarının düşürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım."

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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