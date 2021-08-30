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Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

59 Dakika Önce
2021-08-30 08:32:26
Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 30 Ağustos mesajı, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun."

Ekran Resmi 2021-08-30 08.32.13

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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