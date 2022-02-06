Bahçeli de Kavala kararını tanımadı: Avrupa Konseyi işine baksın

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala kararını tanımayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra, ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli “Avrupa Konseyi kendi işine baksın” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Konseyi'nin sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala hakkında aldığı kararı eleştirdi.

Avrupa Konseyi'ne tepki: Hukukumuza zehir saçmıştır

Ankara'da basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ilgili kararı ile ilgili de "Hukukumuza zehir saçmıştır. Bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Türk yargısı bağımsızdır, tarafsızdır, kararları objektiftir. Avrupa Konseyi kendi işine bakmalıdır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cezaevi'nde 1556 gündür tutuklu bulunan Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hak ihlali kararı verip tahliyesini istemişti. Avrupa Konseyi, bu karara rağmen Kavala'nın serbest kalmaması nedeniyle Türkiye'ye karşı yaptırım prosedürü kararını hatırlatarak 19 Ocak 2022'ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti.

Avrupa Konseyi'nin siyasi organı bakanlar komitesi, dünkü toplantısında Türkiye için başlattığı prosedürün ikinci aşamasını oylamaya sunmuş, dosyanın AİHM'e havale edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde Ukrayna ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Avrupa Komitesi'nin Kavala kararı ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Bizim mahkemelerimize saygı duymayanlara kusura bakmayın biz de saygı duymayacağız” dedi. .