Bağlandığı serumla ameliyata devam etti

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, 20 yaşındaki bir kızın tükürük bezi tümörü ameliyatı sırasında fenalaşınca ayağına serum taktırarak kritik operasyona devam etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, perşembe günü 20 yaşında bir genç kızın tükürük bezi tümörü ameliyatına girmeyi planladı. Ameliyattan bir gün önce gıda zehirlenmesi geçiren Prof. Dr. Basut, kendisini iyi hissettiği için ameliyata girme kararı aldı. Ancak Basut, ameliyat sırasında fenalaşınca kendisine serum takılmasını istedi.

Ameliyatı yarım bırakamayan Basut, ayağına takılan serumla operasyona devam etti. Operasyon başarıyla sonuçlandı. Ameliyathanedeki bir hemşire Prof. Dr. Basutun operasyon sırasında ayağındaki serumla fotoğrafını çekti. Basut, fotoğrafı Pandemi dönemine, tüm sağlık çalışanları gibi her türlü özveri ile çalışmaya devam ediyoruz, ama yorulduk ! Lütfen tüm kurallara uyalım, uyulmasına yardımcı olalım notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alıp, başta Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz olmak üzere çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.