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Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Bağcılar'da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

1 Saat Önce
2022-07-17 00:19:44
Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir grup sokağın başında otomobilden indi.

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Silahlı grup, sağlık ocağı önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobiller de zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

.

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