BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanını kabul etti
2021-08-18 20:07:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi.
Görüşmede, BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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