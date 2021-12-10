''BAE, Türkiye'den Bayraktar TB2 alıyor''

Rus medyasında yer alan haberlere göre, BAE, Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, bu gelişme sonrası BAE, Türkiye'den 8 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdi.

Rus yayın organlarının iddialarına göre, bu kapsamda BAE'li yetkililer bir kargo uçağıyla Türkiye'ye geldi.

Resmi bir açıklama yapılmasa da herkese açık hava trafiği haritasında, BAE'den Türkiye'ye gelen kargo uçağı görülebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.