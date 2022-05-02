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TIMETURK / GÜNDEM / Babasını balyozla öldürdü

Babasını balyozla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde K.A. (16) annesiyle tartışan babası Mehmet A.'yı (51), kafasına balyozla vurarak öldürdü.

3 Dakika Önce
2022-05-02 21:15:48
Babasını balyozla öldürdü

Olay, öğleden sonra Suruç'a bağlı Karaca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı müstakil evde yaşayan Mehmet A., ismi öğrenilemeyen eşi ile tartıştı. Sebebi öğrenilemeyen tartışma sırasında eve gelen K.A., anne ve babasını ayırmaya çalıştı. İddiaya göre tartışma sırasında K.A. eşine tokat attı. bu duruma öfkelenen K.A., evde bulunan balyozla babasının kafasına vurdu. Aldığı darbe ile kanlar içersinde yere yığılan Mehmet A., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet A.'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. K.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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