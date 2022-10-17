Babaoğlu: Karşımızda ABD var, Yunanistan vitrin

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim her geçen gün Yunan tarafının kışkırtıcı adımlarıyla tırmanmaya devam ediyor. Türk tarafının uyarılarına rağmen yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Haşmet Babaoğlu, gelişmelerin merkezinde ABD olduğunu vurguladı

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "Yunanistan mı? Artık ABD orası..." balıklı yazısında gelinen son duruma ve gidişata ilşkin yorumda bulundu...

"YUNANİSTAN MI? ARTIK ABD ORASI..."

Adını koyalım artık... Adalar Denizi'nde (Ege) Yunanistan'la karşı karşıya değiliz!

Trakya sınırımızın öte yanında bildiğimiz şekliyle Yunanistan yok!

Karşımızda ABD var. Yunanistan vitrindeki manzara... Miçotakis vitrindeki manken...

ABD'NİN İSTEDİĞİ OLUYOR

Yunan medyası önümüzdeki günlerde ülkelerinin Adalar Denizi'nde karasularını 12 mile çıkartacağını yazıp tartışıyor.

İlk önce Girit çevresi için bu kararın alınacağı sonra aşamalı olarak genişletileceği yazılıp çiziliyor.

Bizim "savaş sebebi" sayacağımızı her fırsatta belirttiğimiz karar... Yunanistan bunu bugüne kadar yapmadı, yapamadı... Şimdi de "kendi başına" yapmaz, yapamaz. Bu hamle ABD'den ve onun yeni "Batı ittifakı" politikasından gelir.

Daha yakın zamanda ekonomik bakımdan iflasın eşiğine gelen Yunanistan silahlanmıyor, silahlandırılıyor.

Adalar Denizi'nde sular ısınıyorsa, ABD'nin isteği ile ısınıyor. Yunanistan tarafının işin sonrasını nasıl getireceği de hiç şüpheniz olmasın ki, ABD tarafından belirlenecek.

SOL İKTİDAR VE AMERİKAN YANDAŞLIĞI

Hiçbir şey birdenbire olmuyor elbette... Bosna krizi sırasında Yunanistan'ın Sırbistan ve Rusya'ya yakınlığı ABD ve NATO için problemdi.

Sonra Yunanistan değişti; ekonomik çöküş, Almanya'ya teslim oluş... Ve çok ilginç bir şey daha...

Avrupa ülkeleri içinde anti-Amerikanizm etkisinin en yüksek olduğu Yunan halkı doğrudan sol iktidar tarafından "Amerikanize" edildi. (Hep böyledir; bu iş sol-sosyal demokrat partilere ihale edilir.)

Aynı dönemde Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimi sarsıcı bir milat oldu.

ABD "suçüstü" yakalandı çünkü... Bunu bizler gündelik hayatın patırtısı içinde unutabiliriz ama ne devletimiz unutur ne de ABD unutturabilir. Saflar öyle belirlenerek bugüne gelindi.

DİKKAT EDİLECEK NOKTA

Çok yazdım... Artık "Ukrayna-2" kıvamında bir ülkeye dönüştü Yunanistan. Yeni paylaşım savaşları için sıçrama tahtası olsun isteniyor. 1914-1922 döneminden alışkanlıkları da var, malum. Serinkanlılıkla dikkat edeceğimiz nokta işte burası... Yunanistan'a üzerinden ABD ağırlığını kaldırıp atmaları için yardımcı olabileceğimiz bütün yolları denemeliyiz.

Sabah