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'Babacan ve Davutoğlu’nun partileri birleşiyor mu?'

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, 'Bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Babacan ve Davutoğlu’nun partilerinin yeni bir sinerji yaratmak için 'Deva Gelecek' adıyla birleşeceği, liderin Babacan olacağı, hatta tüzük çalışmalarına bile başlandığı ifada ediliyor” dedi.

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Google News - Timeturk
22.06.2021 12:05:07
'Babacan ve Davutoğlu’nun partileri birleşiyor mu?'

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Babacan ve Davutoğlu'nun partileri birleşiyor mu?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ankara kulislerinde son günlerde en çok konuşulan konunun bu olduğunu belirten Şahin, "Bir türlü beklenen sıçramayı yapamayan Babacan ve Davutoğlu'nun partilerinin yeni bir sinerji yaratmak için 'Deva Gelecek' adıyla birleşeceği, liderin Babacan olacağı, hatta tüzük çalışmalarına bile başlandığı, seçim barajının yüzde 5'e çekilmesi durumunda bu ittifaka Saadet Partisi'nin de katılacağı iddia ediliyor" ifadesini kullandı.

Şahin, "Bu kulis bilgilerini Saadet lideri Temel Karamollaoğlu'nun 'Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun AK Parti tabanında en az yüzde 20-30'luk bir çözülmeyi sağlayacağını düşünüyorduk ama olmadı' açıklamasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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