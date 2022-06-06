Babacan ve Davutoğlu'ndan Gezi Davası açıklaması

DEVA Partisi lideri Babacan, ''Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim'' dedi. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da, Gezi Davası'na hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını açıkladı.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına katılan Babacan, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu söyledi ve cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Olur da 6'lı masa herhangi bir şekilde ortak bir aday belirleyemezse, ortak aday konusunda mutabakat sağlanamazsa o zaman DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan doğal olarak cumhurbaşkanı adayıdır. Bizim önceliğimiz, altılı masa olarak ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve adayımızın ilk turda açık farkla seçimi kazanması. Açık farkla çünkü rakamlar birbirine yakın olursa her türlü oyunu yapabiliyorlar biliyorsunuz."

"İKİLİ GÖRÜŞMELERDE İSİMLER KONUŞULUYOR"

Babacan, altılı masa toplantılarında henüz bir ismin masaya gelmediğini söyledi. Liderlerin ikili görüşmelerde adaylık konusunda çeşitli isimleri gündeme getirdiğini söyleyen Babacan, bu görüşmelere ilişkin detay vermeyeceğini ifade etti.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı ne yapacağını ne diyeceğini şaşırmış durumda. Panik halinde önündeki bütün düğmelere basıyor. Her gün bir başka bahane buluyor. 2013'te olmuş bir olayın 2022 yılındaki ekonomiyi etkilemesi diye bir şey düşünülebilir mi? Diyelim ki o dönemde yaşananlar ekonomi üzerinde etkili oldu, aradan 9 sene geçmiş. Son 4 yıldır tek imzayla yetkili. Başarısızlığın gerekçesi olarak ta 9 sene önceki olayları göstermek tamamen bir çaresizlik ve tükenmişlik. Sayın Erdoğan yoruldu. Bu memleketi de yoruyor. Artık ayrılmanın zamanı geldi.

"GEZİ DAVASIYLA İLGİLİ BİR MAĞDURİYETİM YOK"

Yeniden ilan ediyorum bütün Türkiye'ye. Savcılık da mahkeme de duysun: Gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetim yok. Mağdur değilim. Bununla ilgili hiçbir başvurum yok ki geri çekileyim.

Ülkeyi yöneten siyasi irade bazı davalara kafayı takıyorsa mahkemelerin hareket alanı kalmıyor. Kavala davası nedir, biliyor musunuz? Bir kişi üzerinden bütün iş dünyasına ayar vermektir.

DEVA Partisi tüm eylem planlarını eylüle kadar açıklayacak

Halkla buluştuğumuz zaman, DEVA Partisi'yle ilgili tablo hiçbir anketin göstermediği kadar güçlü” diyen Babacan partisinin hazırladığı tüm eylem planlarını eylül ayına kadar açıklayacaklarını da duyurdu:

Bu ayın ortasında Yargı Reformu Eylem Planımızı açıklıyoruz. Arkasından sağlık, gençlik, turizm, sanayi geliyor. Eylül ayına kadar bütün eylem planlarını açıklamış olacağız.

Ahmet Davutoğlu'ndan da Mahkemeye Gezi dilekçesi

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, avukatı Ahmet Başçı aracılığıyla Gezi Parkı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Dilekçede Davutoğlu'nun Gezi Davası'na hiçbir zaman iştirak etmediği ve kimseden şikâyetçi olmadığı belirtildi.

Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Ahmet Davutoğlu'nun Gezi Parkı Davası'na ‘şikayetçi' olarak yer aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Davutoğlu'nun Gezi Parkı Davası'na hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan Başçı, bu durumun tespiti amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını da ifade ettiklerini duyurdu.

Başçı'nın açıklaması şöyle:

“Son dönemde bazı basın yayın organlarında yoğun surette, müvekkilimiz Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Gezi Parkı Davası'yla alakalı olarak ‘şikayetçi' olduğu iddia edilerek, davaya katılım sağladığı da servis edilmektedir. Müvekkilimiz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da sayın müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir.” .