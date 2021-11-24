Babacan ve Davutoğlu'ndan dolar tweeti

Dolarda yaşanan artışla ilgili olarak siyasi isimlerden açıklamalar geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Dolar 12 TL’yi geçti, siz seyrediyorsunuz!', DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 'Dibe batıyoruz. Durun artık' ifadelerini kullandı.