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TIMETURK / GÜNDEM / Babacan ve Davutoğlu'ndan dolar tweeti

Babacan ve Davutoğlu'ndan dolar tweeti

Dolarda yaşanan artışla ilgili olarak siyasi isimlerden açıklamalar geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Dolar 12 TL’yi geçti, siz seyrediyorsunuz!', DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise 'Dibe batıyoruz. Durun artık' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-11-24 08:55:51
Babacan ve Davutoğlu'ndan dolar tweeti

Doların 12 TL'yi geçmesi sonrası siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dolar 12 TL'yi geçti, siz seyrediyorsunuz!

“Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” diye bahane üretiyorsunuz. Sorumluyu uzaklarda aramayın, aynaya bakın: Sebep sizsiniz!

Ülkenin Geleceğini yakmanıza izin vermeyeceğiz! HemenAcilSeçim"

Ekran Resmi 2021-11-24 08.56.46

"DİBE BATIYORUZ, DURUN ARTIK"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise "Sayın Erdoğan durun, yeter artık. Dolar 12'yi geçti. Ekmek 4 lira olmak üzere. Kuru ekmeğe bile muhtaç hale geldi insanlar. Dibe batıyoruz. Durun artık." açıklamasını yaptı.

Ekran Resmi 2021-11-24 08.57.47

Kaynak: mynet.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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