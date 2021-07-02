Babacan: Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas Katliamı'nın 28.yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Madımak Katliamı’nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın. Türkiye’nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum.' dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas Katliamı'nın 28.yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Madımak Katliamı'nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın. Türkiye'nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum." dedi.

Babacan'ın mesajı şöyle:

"Madımak Katliamı'nı hatırlayacağız ki bir daha yaşanmasın. Daima adaletin ve hakikatin yanında yer alacağız ki çocuklarımız hiçbir husumetin içine doğmasın. Madımak'ta katledilen 35 insanımızı saygıyla anıyorum. Türkiye'nin alnına bu kara lekeyi sürenleri lanetliyorum."

NE OLMUŞTU?

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta süren Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, bir grup provokatörün başını çektiği olaylar zinciri sonrasında Madımak Oteli ateşe verilmiş, 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı otelde yanarak ya da dumandan boğularak canlarını yitirmişti.

Aziz Nesin gibi otelde bulunan yazar ve aydınlardan bazıları ise katliamdan kıl payı kurtulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.