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'Babacan, Taksim Meydanı'ndan 'Ben karaktersizin önde gideniyim' diye bağırsa...'

Sabah yazarı Hilal Kaplan, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde muhalefetin Abdullah Gül'ü ‘ortak aday’ yapması için rol aldığını açıklayan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a sert eleştiriler yöneltti. Kaplan’ın ‘Babacan’ın takiye ve ihanet itirafı’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

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11.05.2021 11:34:34
'Babacan, Taksim Meydanı'ndan 'Ben karaktersizin önde gideniyim' diye bağırsa...'

Geçen sene Youtube kanalımda Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde çevirdiği gizli işleri tek tek ifşa ettiğim "Hodri Meydan: Neymiş bu Pelikan?" başlıklı bir video yayınlamıştım. Bunun bir benzerini de Ali Babacan için çekeyim diyordum ama Babacan kendi videosunu çekti bile.

Halk TV'de, Mayıs 2018'de henüz AK Parti Ankara Milletvekili iken, aynı zamanda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP-İYİ Parti-HDPSaadet Partisi ortak adayı olması için yapılan görüşmelerde bizzat bulunduğunu itiraf etti. Kelime seçimleri bana aynı FETÖ'cülerin takiye tarifini hatırlattı: "Görünür değildim ama göbeğindeydim."

Babasının şirketinin muhasebecisiyken 35 yaşında seni bakan yapan, tüm ismini ve kariyerini borçlu olduğun kişiye, üstelik hâlâ onun partisinin vekiliyken ve imzan onun Cumhurbaşkanı adaylığı dilekçesinin altındayken ihanet etmek...

Allah insanı işte böyle rezil eder... Babacan, Taksim Meydanı'ndan "Ben karaktersizin önde gideniyim" diye bağırsa, belki bu kadar etkisi olmazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan