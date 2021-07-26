DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Pakistan’ın Keşmir bölgesinde seçimleri iktidar partisi kazandı
Köpekler, yalan söylediğinizde sizi görmezden gelirler
Tunus meclisinden Kays Said'e tepki: Darbeyi reddediyoruz, tüm kararlar geçersizdir
ABD'de yeni konut satışları azaldı
Sadakataşı bayram sevincini 33 ülkede yaşattı
Türkiye’nin bir zenginliği daha UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi
Yazlık sitelerde günlük kiralama engellenebilir mi?
Lübnan'da elektrik kesintisi 22 saati buluyor
Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye çağrı
Hırsızlık şüphelisi gazetecilere terlik fırlattı
Deniz Işın Coşkuner Yerli ve Milli Sosyal Medya Platformu Projesini Anlattı
Afganistan'da çatışma: 89 militan öldürüldü
İngiltere’nin Heathrow Havalimanı 2,9 milyar sterlin zararda
ABD'li Şarkıcı’dan maça bikini yerine şortla çıkan Norveç kadın takımına destek
Ayçiçeği yağı fiyatı düşecek

TIMETURK / GÜNDEM / Babacan'dan Tunus açıklaması: Derin kaygı duyuyoruz

Babacan'dan Tunus açıklaması: Derin kaygı duyuyoruz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Tunus’ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan girişimden derin kaygı duyuyoruz” dedi.

2 Saat Önce
2021-07-26 16:27:20
Babacan'dan Tunus açıklaması: Derin kaygı duyuyoruz

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak Meclis'in yetkilerini dondurmasını değerlendirdi. Babacan, "Tunus'un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunus'ta yaşanan son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Tunus'ta demokratik süreçlerle seçilen meclisi askıya alan girişimden derin kaygı duyuyoruz. Tunus'un katılımcı ve çoğulcu demokrasi yolunda elde ettiği kazanımların korunmasının elzem olduğuna inanıyoruz."

1627299562699-ekran-alintisi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş