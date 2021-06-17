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Babacan’dan HDP’ye yapılan saldırıya kınama

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki göstererek kınadı.

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17.06.2021 16:40:56
Babacan’dan HDP’ye yapılan saldırıya kınama

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP İzmir İl Başkanlığına yapılan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki gösterdi. Babacan, "Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP İzmir il başkanlığına yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kınadı.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır."

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DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu da, saldırıyı sosyal medya hesabında kınadı. Yeneroğlu, "HDP İzmir il binasına yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayın müsebbibi nefret ve şiddet dilini siyasetin parçası haline getiren saldırgan ve sorumsuz siyasilerdir. Herkesi aklı selime davet ediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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