Babacan'dan cemevine gelen elektrik faturasına tepki

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'ne gönderilen 30 bin liralık elektrik faturasına tepki göstererek, faturanın hazine tarafından ödenmesi gerektiğine işaret etti.

İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'ne 30 bin 60 TL elektrik ve 11 bin 847 TL doğal gaz faturası geldi. CK Boğaziçi Elektrik tarafından düzenlenen elektrik faturasının 'tüketici grubu/sınıfı' kategorisinde 'ticarethane tarifesi' yazdığı görüldü.

ALİ BABACAN: HAZİNE KARŞILAMALIDIR

DEVA Partisi Genel Başkanı söz konusu faturayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada faturanın hazine tarafından ödenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Babacan, "Garip Dede Cemevini geçtiğimiz ay ziyaret etmiştim. Kendilerine bu ay fahiş bir elektrik faturası geldiğini öğrendim. Cemevlerinin elektrik gideri hazine tarafından karşılanmalıdır. Şu andaki uygulama ayrımcılıktır." ifadelerini kullandı.

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