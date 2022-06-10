Babacan’a ‘hakkımı helal etmiyorum’ tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kuşadası ziyareti sırasında bir vatandaşın 'Hakkımı helal etmiyorum. Her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz!' sözleriyle tepkiyle karşılandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın Kuşadası'nda esnaf ziyaretleri sırasında bir vatandaş tarafından protesto edildi. Ülkedeki ekonomik durum ve iktidar politikaları üzerinden Babacan'ı eleştiren vatandaş, "Türkiye'nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Size hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Medyascope'un haberine göre; Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kuşadası ilçe binasının açılışını yapmadan önce esnafı ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla konuştu. Burada yaptığı açıklamalarda iktidar olmak için yola çıktıklarını söyleyen Babacan, akaryakıt zamlarını ve döviz artışını gündeme getirdi.

"Size hakkımı helal etmiyorum"

Bu sırada bir vatandaş Babacan'a tepki gösterdi. AK Parti'de bulunduğu yıllarda uyguladığı politikalar üzerinden Babacan'ı eleştiren yurttaş, "Size hakkımı helal etmiyorum" diye konuştu. Babacan'ın “Konuşup gidiyorsunuz ama” ifadeleri üzerine ise vatandaş şu tepkiyi verdi:

“Ne yapayım? Ben sizi o kadar çok dinledim ki, 20 yıl boyunca sizi dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Yazıktır, Türkiye'nin şu haline, doların geldiği duruma yazık. Bütün her şeyimizi sattınız ve siz de bunlara göz yumdunuz. Ben Ankaralıyım ama sizden utandım.” .