Azerbaycan’daki İran lobisi ve FETÖ

Azerbaycan medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz’ın, Kafkasya Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade'nin İran’ın dini lideri Hamaney hakkında övgü içerikli açıklamasına yönelik tepkisinin yankıları ülke gündemindeki yerini koruyor

Kafkasya Şeyhülislamı Paşazade, Kurban Bayramı günü yaptığı vaazında İran'ın dini lideri Hamaney'in bir kaç̧ yıl önceye ait “Karabağ İslam'a toprağıdır” fetvasını hatırlatarak, “Onun fetvası bizi Karabağ'da zafere götürdü” ifadesini kullanması ülkede büyük tepki çekmişti.

Küçükyılmaz ise sosyal medyas hesabından bu sözlerin ifade edildiği videdoyu alıntılayarak, “Demek ki Hamaney, Ermenistan'a silah gönderirken, Azerbaycan'a da fetva göndermiş. Ama Hamaney'in fetvası Hamaney'in silahını yenmiş!” şeklinde yorumda bulunması Azerbaycan kamuoyunda destek toplamış ve Azeri medyasında haber olmuştu.

İŞTE O VİDEO

WZeIHXKHo9Kajbbz

Azerbaycan kamuoyunun bu konuda Şeyhülislam'ı affetmemesine karşılık Paşazade tarafının savunmaya geçerek bazı resmi devlet yetkililerinden de destek aldı.

Azerbaycan bürokrasisinde Paşazade'ye destekçisi olanlar arasında, Azerbaycan'ın petrol devi SOCAR-Azerbaycan'ın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Halik Memmedov'un da olması dikkat çekti.

Halik Memmedov, Paşazade'nin İran'ı övdüğü konuşmasına destek vermesi, Türkiye'nin Karabağ̆ Savaşı öncesinde ve sonrasında gösterdiği yardımı görmezden gelmesi olarak değerlendirildi.

Azerbaycan'daki FETÖ ve İran etkisi

Memmedov'un Paşazade'nin İran'ı övdüğü konuşması dışında dikkat çeken bir başka ilişki ağı da Azeri medyasında konuşuluyor. Azerbaycan medyasında sık gündem olan Halik Memmedov'un ismi FETÖ'nün “Azerbaycan'daki kilit isimlerinden biri” olarak geçiyor.

Azeri medyasında Memmedov'un görevini kötüye kullanarak Azerbaycan'daki FETÖcüleri koruyup kolladığına dair sansasyonel haberler ortaya gündeme yansıyor.

Öte yandan daha önce Paşazade'yi eleştiride önde görünen FETÖ'nün birdenbire Paşazade destekçisi olması ise Azeri medyasında ‘Türk düşmanlığında ortaklık' olarak değerlendiriliyor.

Yapılan yorumlarda Halik Memmedov ve FETÖcülerin, Türkiye ve Erdoğan'ın Azerbaycan'daki artan etkisinden endişe duydukları ve bunun için Paşazade üzerinden Türkiye'nin Karabağ zaferindeki payına gölge düşürmek amacında olduğu dile getiriliyor.

Bir başka yoruma göre ise bu duruma ilişkin çelişki, “44 gün süren Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ‘yabancı ülke' olmuyor, fakat Erdoğan'ın Başdanışmanı Şeyhülislam'ın sözlerine tepki gösterirken Türkiye otomatikman ‘yabancı ülke' oluyor” şeklinde ifade ediliyor.

Azeri medyasında Memmedov'un Türkiye karşıtı tavır sergilemesi, ‘FETÖ'nün kardeş̧ ülkede kaybettiği mevzileri geri kazanması' şeklinde yorumlanarak şu görüş ilave ediliyor:

“Aksi takdirde, savaş̧ sırasında Ermeniler adına konuşan Fetullahçılar, Azerbaycan-Türk kardeşliğine meydan okumaya cesaret edemezlerdi”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.