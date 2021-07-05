'Azad Pirsus' soruşturmasında 23 şüpheliden 15'i tutuklandı

Şanlıurfa'da, şehre hedefinde eylem olduğu anlaşılan 'Azad Pirsus' kod adlı teröristin yakalanmasıyla ilgili soruşturmada, gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü, sansasyonel eylem amaçlı kente geldiği tespit edilen "Azad Pirsus" kod adlı terörist S.P'nin 12 Haziran'da yakalanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

23 KİŞİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.P'ye yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 23 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir piyade tüfeği, buna ait 7 şarjörle 176 mermi, bir gece görüşlü termal dürbün, bir adet seri numarası silinmiş uzun namlulu silahla buna ait 3 şarjör ve 101 fişek, bir el bombası, iki örgütsel fotoğraf, bir av tüfeği ve buna ait 6 fişek, yasaklı yayınlarla çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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