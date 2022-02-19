Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, duraktan aracıyla birlikte ayrılan taksi şoförü Atilla Bagceci (54), İzmir'in Dikili ilçesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

​Ayvalık Garaj Taksi durağında çalışan Atilla Bagceci, dün 12.30 sıralarında bir müşteriyi Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmek için 10 T 3902 plakalı taksiyle işyerinden ayrıldı. Son olarak Ayvalık Sokol kavşağındaki MOBESE kamerasında müşterisiyle birlikte görüntülenen Bagceci'den daha sonra haber alınamadı.

İzmir'in Dikili ilçesi Salihler altı mevkiinde ceset olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin Atilla Bagceci'ye ait olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre boğazı kesilen Bagceci'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bagceci'nin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. DHA .