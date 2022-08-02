Aysel Tuğluk’tan savunma istenirken, Çevik Bir tahliye edildi

28 Şubat’ın simge ismi Çevik Bir, demans hastalığı gerekçe gösterilerek tahliye edildiği gün, demans hastası HDP Eski Eş Genel Başkanı Aysel Tuğluk’un ifadesine başvuruldu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

28 Şubat Davası'na bakan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan Emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında tahliye kararı verdi.

Bir'in cezasının infazına gerçekleştirilen erteleme sebebi ise Bir'in demans hastası olması oldu.

Bir dün akşam tahliye edildi

Demans hastası olan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir hakkında düzenlenen hastane raporunda, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği belirtilmişti. Bir'in, avukatı Ümit Kara, 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe vermişti. Dilekçede, Çevik Bir'in ileri demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu anlatılmıştı. Bir demans hastalığı gerekçe gösterilerek dün akşam tahliye edildiği cezaevinden çıktı.

Aysel Tuğluk'tan savunma istendi

Aynı gün demans hastası Aysel Tuğluk'tan ise savunma istendi.

Aynülarab Davası'nda ifade vermesi istenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Kendimi savunacak durumda değilim, hatırlamıyorum" diye konuştu. Tuğluk'un konulan demans teşhisine rağmen ifadesine başvurulmak istenmesi mahkeme salonunda tepkilere neden oldu.

Fark nedir?

Çevik Bir'e demans sebebiyle tahliye kararı verilirken, Aysel Tuğluk'un ifadesine başvurulması eleştiri konusu oldu. Siyaset Bilimci Seren Selvin Korkmaz, twitter'dan yaptığı paylaşımda “Demans hastası Çevik Bir tahliye edilmiş. Aynı gün demans hastası Aysel Tuğluk ise avukatını bile tanımazken savunma yapmaya zorlanıyor. Fark nedir? Herkes için adalet gerekiyor ve herkes gibi bu kararları verenlerin de adalete ihtiyacı olabilir” dedi.

Deva Partili Emin Ekmen ise “Demans hastası Çevik Bir için işleyen adalet, demans hastası Aysel Tuğluk için de işlesin” ifadelerini paylaştı. .