Aynı daireleri 300 öğrenciye kiralamış

İzmir'in Buca ilçesinde çok sayıda yabancı uyruklu üniversite öğrencisini, kirasını peşin alarak sahte kontratlarla daireler kiralayıp dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Buca'da Kozaağaç Mahallesi'ndeki bir binada emlakçılık yapan B.Ş, Dokuz Eylül Üniversitesini yeni kazanan çoğu yabancı uyruklu olan öğrencilere ev kiraladı.

Ücretlerini peşin ödedikleri dairelere bir türlü giremeyen öğrenciler, aynı dairelerin sahte kontratlarla çok sayıda kişiye kiralandığının ortaya çıkması üzerine polise başvurdu.

Polisin yürüttüğü soruşturma sonucu yakalanan B.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"'Biz kardeşiz' falan diyordu. Biz de güvendik"

Dokuz Eylül Üniversitesini kazanan Azerbaycanlı öğrenci Ayxan Ahmedov, okuluna yakın olduğu için internetten bir ay önce ev kiraladığını ve emlakçıyla sözleşme imzaladıklarını anlattı.

Emlakçının bir ay sonra eve girebileceğini söylediğini aktaran Ahmedov, şunları söyledi:

"Ancak sözleşme geçersizmiş. Benim gibi 100'den fazla öğrenci mağdur. Altı aylık olmak üzere aylık üç bin liraya anlaştık, ayrıca depozito ve emlakçı parası olmak üzere 24 bin lira verdim. Bana Eylül'ün 10'undan sonra gelmemi söyledi. Evime girmeme birkaç gün kala gelince baktım bir sürü insan var. Onlarla konuşunca dolandırıldığımı anladım. Sonra karakola ifade verdik. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. 60 bin lira verenler olmuş. Çok üzgünüm, aslında ona güvenmiştik. 'Biz kardeşiz' falan diyordu. Biz de güvendik."

Kazakistanlı Nurdaulet Tangsykbayev ise Türkiye'ye okumak için geldiğini ve buraya ilk geldiğinde ev arayışına girdiğini ifade etti.

Tanıştığı emlakçıya 14 bin lira verdiğini ve bir sözleşme imzaladıklarını anlatan Tangsykbayev, "Aynı daireyi 3-4 kişiye kiralamış, öyle olunca dolandırıldığımızı anladık. Çok büyük bir şok yaşadık, ne olduğunu anlayamadık. Sonrasında hemen karakola gidip şikayetçi olduk. Şu anda yine ev arıyoruz ama bulamıyoruz. Bazıları yabancılara ev vermek istemiyor" diye konuştu.

'300 kişiye yaptığı söyleniyor'

Mağdur öğrencilerden Demir Ötkan da "Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Bölümü'nü kazandığım için Buca'daki evleri araştırdık. Kendi evimde kalmak yurttan daha iyi olur diye düşündüm. Biraz aradıktan sonra emlakçı Barış Şenol'la karşılaştık. Emlakçıyla görüştük. Evi beğendikten sonra 12 bin TL yatırdık. Anahtarı iki hafta sonra vereceğini söyledi. İki hafta sonra geldiğimde apartmanda 'dolandırıldınız' gibi bir yazıyla karşılaştım. Bu dolandırıcılığı yaklaşık 300 kişiye yaptığı söyleniyor. Yeni bir ev arayışımız var. Şikayetçi olduk. Bildiğim kadarıyla yakalanmış" dedi.

‘2 bin beş yüz TL dolandırıldım'

Fas'tan gelen Boutaina Akouchi de "Kiraladığımız ev için İBAN numarası üzerinden para yatırdık. Üniversite öğrencileriyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nü kazandım. Ev için 10 bin TL ödedim. Şimdi arkadaşlarımda kalmak zorundayım" diye konuştu. Fransız vatandaşı olan Joel N'gatta da işletme bölümünü okumak için geldiğini belirtip, "Ancak ev kiralamak isterken 2 bin 500 dolar dolandırıldım" ifadelerini kullandı.

‘Suç duyurusunda bulunacağım'

Öğrenci olan kızı için bir ev kiralamak istediğini ancak dolandırıldığını anlatan Nermin Çokgezmiş de "Bir internet sitesinden daire baktık. Emlakçı evleri gösterdi. Daire 29'u kiraladık. 4 bin TL kira, 4 bin TL depozito, 4 bin 500 TL de emlakçı parası istedi. Emlakçı parasını elden verdik. 8 bin TL bankadan yatırdık. Buranın sorumlusu rezidanstır. İBAN da rezidansa aitti. Evler nasıl boştu? Aynı daireyi birçok kişiye kiralamış. Bu olayı dün gece öğrendim. İki gündür de kendisine ulaşamıyordum. Bugün gidip suç duyurusunda bulunacağım. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığını öğrendik. Bir emlakçı arkadaşı daha vardı. 2- 3 kişi olduklarını düşünüyorum."

AA, DHA