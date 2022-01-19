DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları nedir?
Swap anlaşması nedir
Davutoğlu'ndan seçmeli dil çağrısı
Kazakistan zenginlerinin İngiltere’ye taşıdığı servet
Akaryakıt fiyatları artış sürüyor
Göztepe- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe'nin kaç puanı var? Sivasspor kaçıncı?
Kayserispor-Başakşehir maç sonucu
AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
Borsada fırtına zamanı I Borsada devre kesici nedir?
Orta Avrupa’da Omicron varyantı hızla yayılmayı sürdürüyor
Fauci: Omicron pandeminin sonu olabilir
AB: Kripto madenciliği yasaklansın
Benzine 46 kuruş zam
27 ilde okullara kar tatili! Hangi illerde okullar tatil?
Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TIMETURK / GÜNDEM / AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi 302 oyla seçilen Kenan Yaşar oldu.

1 Saat Önce
2022-01-19 21:00:45
AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

AYM üyeliğinden yaş haddi nedeniyle 31 Ocak'ta emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı'dan boşalacak koltuğa yeni üye seçimi TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın aday olduğu AYM üyeliği için gizli oylama yapıldı. Yapılan 3 tur oylama sonucunda Kenan Yaşar 302 oy alarak AYM'nin yeni üyesi seçildi.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Kenan Yaşar 1971 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni olan Kenan Yaşar ilk, orta ve lise öğretimini Çorum'un İskilip ilçesinde okudu. Kenan Yaşar, Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kenan Yaşar bir dönem edebiyatla da ilgilendi. Çok sayıda şiiri bulunan Yaşar, bir dönem "Aşkın -e Hali" isminde bir edebiyat dergisi çıkardı.

Kenan Yaşar 1996 senesinde Çorum Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapan 51 yaşındaki Kenan Yaşar evli ve 2 çocuk babasıdır. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş