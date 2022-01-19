AYM üyeliğine Kenan Yaşar seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi 302 oyla seçilen Kenan Yaşar oldu.

AYM üyeliğinden yaş haddi nedeniyle 31 Ocak'ta emekliye ayrılacak Celal Mümtaz Akıncı'dan boşalacak koltuğa yeni üye seçimi TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ve Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ın aday olduğu AYM üyeliği için gizli oylama yapıldı. Yapılan 3 tur oylama sonucunda Kenan Yaşar 302 oy alarak AYM'nin yeni üyesi seçildi.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Kenan Yaşar 1971 yılında Çorum'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni olan Kenan Yaşar ilk, orta ve lise öğretimini Çorum'un İskilip ilçesinde okudu. Kenan Yaşar, Önlisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tapu Kadastro bölümünde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kenan Yaşar bir dönem edebiyatla da ilgilendi. Çok sayıda şiiri bulunan Yaşar, bir dönem "Aşkın -e Hali" isminde bir edebiyat dergisi çıkardı.

Kenan Yaşar 1996 senesinde Çorum Barosu'na kaydolarak serbest avukatlık yapan 51 yaşındaki Kenan Yaşar evli ve 2 çocuk babasıdır. .