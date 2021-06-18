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AYM raportörü, HDP iddianamesinin kabulünü istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü, HDP'ye yönelik kapatma iddianamesinin ilk incelemesini tamamladı. Raportör, iddianamenin kabulünü talep etti.

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18.06.2021 11:47:15
AYM raportörü, HDP iddianamesinin kabulünü istedi

Anayasa Mahkemesi raportörü, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davaya ilişkin iddianamenin kabulü yönünde rapor sundu.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı.

İade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği tespitini yapan raportör, iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sundu.

Heyet, 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında, iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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