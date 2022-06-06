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TIMETURK / GÜNDEM / AYM'den Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı'' başvurusuna ret

AYM'den Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı'' başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisinin, 'Millet İttifakı'nın partilerinin tüzel kişilik adı olan 'Millet' sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

3 Saat Önce
2022-06-06 12:04:54
AYM'den Millet Partisi'nin 'Millet İttifakı'' başvurusuna ret

Millet Partisi, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savunarak, AYM'ye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.

Millet Partisinin başvurusunda, "Altılı Masa olarak da bilinen ittifakın, 'Millet' ismini kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi" istenmişti. .

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