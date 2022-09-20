AYM'den HDP'ye ret cevabı

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin kapatılması istemiyle açılan davada, partinin reddi hakim talebini reddederek, ek delil dosyası için 30 gün süre verdi.

Yüksek Mahkeme, HDP'nin kapatılması davasında sunulan ek deliller ve reddi hakim talebine ilişkin talepleri görüştü.

Ek talepleri görüşen Anayasa Mahkemesi, HDP'nin reddi hakim talebini reddetti, ek delilller için 30 gün süre verdi.

Süreç nasıl işleyecek?

Kapatma davası sürecinde, Başsavcılık dava dosyasına ek delil, HDP de ek savunma sunabiliyor.

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

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