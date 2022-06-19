Ayhan Bilgen'den 'AK Parti yeni çözüm süreci başlatabilir' iddiası

Türkiye’nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, “AK Parti’nin ‘Kürt sorununa’ ilişkin yeni bir süreç başlatabileceğini” söyledi. Abdullah Öcalan’a dikkat çeken Bilgen, “Sürece onun da dahil edilmeye çalışıldığını düşünüyorum. MHP de ikna edilmeye çalışılıyor” dedi.

Ayhan Bilgen, Cumhuriyet gazetesinden Gamze Kolcu'ya konuştu. Bilgen, "Partiler üstü, kişisel siyasi hesapların üzerinde bir yere oturtabilirsek birlikte çözebiliriz. Partiler bu konuya, kendi öncelikleriyle değil, ülkenin ortak yarasının tedavi edilmesi ekseninde yaklaşmalı Sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz. İdamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan MHP, bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli" değerlendirmesini yaptı.

“İktidarın yeni bir süreç başlatması” durumuna karşılık muhalefet partilerine de seslenen Bilgen, “Sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız' modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloku da dönüp, yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene ‘Millet İttifakı'nın Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın' diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? ‘Türk milliyetçisi oy kaybetsin' diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir” düşüncesini dile getirdi.